فريد البستاني: لتقديم مشاريع وخطط انقاذية تحد من الهدر

أشار النائب ​فريد البستاني​ إلى أن "تصديق موازنة 2020 خطوة متقدمة على صعيد الحفاظ على مالية ​الدولة​ وتخفيض ​العجز​". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت البستاني إلى أن "على ​الحكومة الجديدة​ أن تتقدم من ​المجلس النيابي​ بمشاريع وخطط إنقاذية تحد من الهدر وتوفر مداخيل إضافية للخزينة تساعد على الخروج من ​الأزمة​ ليصار إلى تصديق هذه الخطط ومناقشتها في أسرع وقت ممكن".

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