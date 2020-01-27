كهرباء لبنان: عزل محول في محطة معمل دير عمار بداعي الصيانة

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" في بيان عن "عزل محوّل 220/15 ك.ف./ 70 م.ف.أ. في محطة معمل ​دير عمار​ بدءا من صباح اليوم الاثنين الواقع فيه 27/1/2020 ولغاية مساء يوم الأربعاء الواقع فيه 29/1/2020، وذلك من أجل إجراء أعمال صيانة ضرورية. وبالتالي، ستنخفض التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة دير عمار الرئيسية".

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