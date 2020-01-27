أبي رميا: إقرار الموازنة واجب دستوري والشعب "قرف" من المزايدات الشعبوية

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، على هامش جلسة الموازنة، إلى أنّ "كتلًا نيابية غابت وأُخرى حضرت وصوّتت ضدّ، مع أنّها كانت مساهمة أساسًا في صياغة قانون الموازنة وإقراره في جلسات لجنة المال والموازنة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إقرار الموازنة واجب دستوري يؤمّن انتظام المالية العامة للدولة. فليكن كلامكم من الأساس: "نعم نعم، لا لا". مزايدات شعبويّة "قرف" منها الشعب".
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