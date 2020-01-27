أبي رميا: إقرار الموازنة واجب دستوري والشعب "قرف" من المزايدات الشعبوية

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، على هامش جلسة ​الموازنة​، إلى أنّ "كتلًا نيابية غابت وأُخرى حضرت وصوّتت ضدّ، مع أنّها كانت مساهمة أساسًا في صياغة ​قانون الموازنة​ وإقراره في جلسات ​لجنة المال والموازنة​".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إقرار الموازنة واجب دستوري يؤمّن انتظام ​المالية العامة​ للدولة. فليكن كلامكم من الأساس: "نعم نعم، لا لا". مزايدات شعبويّة "قرف" منها الشعب".