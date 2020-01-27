قائد الجيش بحث مع كوبتش بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتقى وفدا من اتحاد "أورا"

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل وفدًا من اتحاد "أورا" الّذي يضمّ جمعيات: "لابورا"، "أوسيب لبنان"، "نبض الشباب"، و"أوليب"، ووضعه في أجواء الاجتماعات الّتي عُقدت بهدف بحث الوضعَين الاجتماعي والاقتصادي نتيجة الظروف المستجدّة في لبنان.
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