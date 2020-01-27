قائد الجيش بحث مع كوبتش بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتقى وفدا من اتحاد "أورا"

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل وفدًا من اتحاد "أورا" الّذي يضمّ جمعيات: "​لابورا​"، "​أوسيب​ لبنان"، "نبض الشباب"، و"أوليب"، ووضعه في أجواء الاجتماعات الّتي عُقدت بهدف بحث الوضعَين الاجتماعي والاقتصادي نتيجة الظروف المستجدّة في لبنان.