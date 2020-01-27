مجلس اتحاد المصارف طلب من سلامة التعطيل استثنائيا أيام السبت

أعلن مجلس اتحاد ​المصارف​ ان وفدا منه زار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​، وجرى في خلال اللقاء مناقشة أوضاع ​القطاع المصرفي​ التي لم يشهدها لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير. واستمع الوفد الى آراء الحاكم في توصيف الواقع الحالي، أسبابه وكيفية المعالجة للخروج من هذه الازمة.

ولفت المجلس في بيان الى أن "سلامة أبدى إعجابه وتقديره لجهود الزملاء المصرفيين الذين يتحملون الضغوط والانتقادات من المودعين بسبب التدابير الاستثنائية التي فرضتها إدارات المصارف من أجل استمرارية عمل القطاع المصرفي"، مشبرا الى أن "سلامة تبلغ من وفد الاتحاد اقتراحه بضرورة التعطيل استثنائيا أيام السبت طالبا من الحاكم تأييد هذا المطلب الذي سيناقش مع مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​، وأبدى سلامة كم كل تفهم للأسباب التي دفعت مجلس الاتحاد الى هذه المطالبة متمنيا لوفد الاتحاد التوفيق في هذا المسعى".

وتمنى مجلس الاتحاد من سلامة "مؤازرة الاتحاد ودعم مطالبه في حال قررت إدارات المصارف الاستغناء عن عدد من مستخدميها بسبب الظروف الراهنة وتراجع وتيرة العمل، فكان الجواب أنه لن يتوانى عن تقديم هذه المساعدة ضمن الامكانات المتاحة له قانونا".