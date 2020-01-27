طالبان: إسقاط طائرة تحمل جنودا أميركيين في ولاية غزني وسط أفغانستان

أعلن المتحدث بإسم "حركة طالبان" "إسقاط طائرة تحمل جنودا أميركيين ولاية غزني وسط أفغانستان"، مؤكدا "مقتل كل من كانوا على متن الطائرة ومن بينهم ضباط كبار".
يذكر أن المتحدث باسم حاكم غزني عارف نوري، أعلن أنه "قرابة الساعة 13,10 (08,40 ت غ) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزني، وهي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابول"، مستبعدا وجود ناجين من بين من كانوا على متنها.
وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الطائرة تابعة للجيش الأفغاني وليس لخطوط طيران "أريانا" الحكومية الأفغانية، مؤكدة مقتل 83 شخصا كانوا على متنها.
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