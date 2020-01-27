ترامب ينعى أسطورة السلة كوبي براينت

دبي - بواسطة محمد فارس © Marfisi/Fotogramma/Ropi-Reuters Kevin Lamarque

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجم كرة السلة السابق كوبي براينت، الذي لاقى مصرعه يوم أمس الأحد إثر حادث سقوط طائرة هيلكوبتر كانت تقله بالإضافة إلى 9 أشخاص آخرين.

وقال ترامب على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "تشير التقارير إلى مقتل كوبي براينت أسطورة كرة السلة وثلاثة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا، هذا خبر مؤلم!".

كما غرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قائلا: "كوبي كان أسطورة داخل أرض الملعب، وكان في صدد بدء المرحلة الثانية من حياته المهنية. خسارة جيانا (بنت كوبي) مؤلمة أكثر لنا نحن كأهل. أنا وميشيل (زوجته) نرسل الحب والصلوات لفانيسا (زوجة كوبي) وكل عائلة براينت في هذا اليوم المشؤوم".

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ولقي براينت، البالغ 41 عاما، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع نجم كرة السلة مع 9 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا ماريا البالغة من العمر 13 عاما، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب، واندلاع حريق فيها.

وأعلن مالك نادي دالاس مافريكس أنه تمت إزالة رقم قميص النجم براينت "24" الذي كان يرتديه كلاعب، من تشكيلة الفريق للأبد، كنوع من التكريم، رغم أنه لم يكن لاعبا في الفريق منذ عام 1996.

ويعد كوبي براينت واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق خمسة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد 33643 نقطة.

وبعد حصده الكثير من الجوائز الفردية والألقاب في دوري NBA حصل الأسطورة براينت على جائزة "أوسكار" عن فيلم اعتزاله القصير "عزيزتي كرة السلة"، والذي عُرض في يوم اعتزاله اللعب مع فريق ليكرز، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها عام 2015.

وبات براينت أول بطل رياضي ينال جائزة في حفل "الأوسكار"، ليدخل التاريخ مجددا من أوسع الأبواب وهذه المرة في حفل جوائز "الأوسكار".

وأودت كارثة تحطم المروحية بحياة كوبي براينت بعد ساعات فقط من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري NBA.

وسجل جيمس 29 نقطة في المباراة ليرفع رصيده إلى 33655 نقطة، وتخطى رقم أسطورة ليكرز السابق براينت صاحب المركز الثالث سابقا 33643 نقطة، في المباراة التي أقيمت الأحد في ملعب "ويلز فارغو سنتر أرينا".

المصدر: وكالات

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مقدم من سكاي نيوز