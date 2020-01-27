شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال ينتقد صياغة تشريعات الحكومة: "معرفش بتجيبها منين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتقادات للحكومة بسبب صياغة التشريعات المقدمة منها إلى البرلمان، قائلا: "هناك اشكالية فى الصياغة وهذه هى مشكلتي مع الحكومة.. معرفتش التشريعات بتجي منين".

وفى سياق حديثة، أشار علي عبد العال إلى قيام الحكومة بإعداد مشروع جديد بشأن تنظيم البحوث الطبية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، فى حين أن قانون "التجارب السريرية" الذى سبق ووافق عليه مجلس النواب، أعاده رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي البرلمان في ضوء صلاحياته الدستورية متضمناً المواد محل الاعتراض.

وأضاف عبد العال، أن مشروع قانون "التجارب السريرية" في حوزة البرلمان، ومن المفترض أنه لا دخل للحكومة به من قريب أو بعيد حيث أنه أمر يدخل فى اختصاص مجلس النواب، متابعاً: "لا أعرف من الفقيه الذى أفتي لهم يعملوا قانون تاني.. ولما اتكلم البعض بيزعل".

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وتابع رئيس مجلس النواب حديثة خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر: "المشكلة تمكن فى كيف أشرع، واضبط التشريع، وهذه أمور تدرس في الدراسات العليا".

وكان مجلس النواب قد شكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

وضمت اللجنة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجميل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.