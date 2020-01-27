شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على إعادة تخصيص أراضى وأصول السكة الحديد بعد رفع النفع العام عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتضمن المادة إعادة تخصيص الأراضى والأصول، التى تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها فى المشروعات الاستثمارية - بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى- بما يحقق تنمية موارد وإيرادات الهيئة.

وأن يتم إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضى والأصول ضمن إيرادات الهيئة. كما تضمنت منح الهيئة الحق في التصرف فى تلك الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالاتى ،

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مادة (7) مكررا:

عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، ينتهى بموجب هذا القانون التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة الاراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.