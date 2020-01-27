شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرحب بوفد طلابى بالجلسة العامة.. ويحفظ طلب رفع حصانة عن عضو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور مجموعة من طلبة وطالبات اتحاد طلاب جامعة سوهاج، وأوائل الطلبة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومجموعة من مشرفى وطلبة المدراس الثانوية بإدارة شمال الجيزة التعليمية، فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية خاصة بين طلاب المدارس والجامعات.

فى سياق آخر، وافق مجلس النواب على حفظ طلب برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعدما انتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم تعلقه بدعوى مرفوعة ضد العضو، وإنما بتنفيذ حكم قضائى، بما يخرج عن النصوص اللائحية المنظمة لتقديم طلب رفع الحصانة.

وتشهد الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويسمح القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، مع تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، بالإضافة إلى تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.