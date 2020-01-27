شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستطيع.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة لجذب المستمرين المصريين للعمل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزير الهجرة نبيلة مكرم ضرورة استخدام كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنها يصدد إطلاق مبادرتين فى إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية، أولهما تتمثل فى مبادرة "مصر تستطيع" التى تهدف إلى اجتذاب المستثمرين المصريين فى الخارج والداخل من أجل العمل فى إفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اليوم الاثنين، بحضور الجراح العالمى لتشوهات العمود الفقرى الدكتور كمال إبراهيم، لبحث خطة الوزارة فى تعزيز العلاقات المصرية الافريقية.

واقترحت وزيرة الهجرة، عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية بما فيهم التعليم العالى لتمثيل الجامعات المصرية لمناقشة وضع مخطط للتحرك فى إفريقيا.

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وأشارت نبيلة مكرم، إلى المبادرة الثانية التى تستعد الوزارة لإطلاقها تحت مسمى "مصر بداية الطريق" بهدف تكريم القادة الأفارقة والعرب الذين تلقوا تعليمهم فى مصر وتولوا مناصب فى بلادهم، موضحة أنها ستعمل من خلال تلك المبادرة إلى تكريم كل من تعلم فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى الأزهر الشريف ووزارتى الدفاع والداخلية لإحصاء من تلقوا تعليما أو تدريبا فى مصر.

وقالت الوزيرة، إن المبادرة تأتى للتأكيد على أن مصر لا تنسى من تعلموا فيها، وأن الوزارة تسعى لبلورة خطة للعمل والتحرك إفريقيا.

ومن جانبه، اقترح النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الشؤون الافريقية، إنشاء جمعية لأطباء مصر تعمل فى دول إفريقيا وفق خريطة الأمراض الأكثر انتشارا بأقاليم القارة المختلفة، بالتنسيق وتحت رعاية وزارة الهجرة لإقرار مُخطط عمل يرتبط بخطة 2063 لتأسيس علاقات راسخة تتبادل المصالح والمنافع مع إفريقيا.

بدوره، أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طارق رضوان أنه سيلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم للتنسيق بشأن إنشاء هذه الجمعية الطبية وتنفيذ مبادرات تفعيل القوة الناعمة المصرية إفريقيا.