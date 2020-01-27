شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للخارجية باستحداث "جواز سفر للنائب" لتسهيل مهام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المنعقد اليوم الاثنين، ملف جوازات السفر الخاصة بالنواب، بحضور السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وقال العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه كانت هناك ممارسات لنواب سابقين فى استخدام جوازات السفر الدبلوماسية تصنع مشكلات الدولة، ولكنها سلوك فردى، ولكن ينبغى إعادة النظر فى جواز سفر النائب، خاصة بعد بناء دولة مصر الحديثة، وحرص الخارجية قبل أى مؤسسة أخرى على شكل الوفود الرسمية البرلمانية الممثلة لجمهورية مصر العربية.

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وسرد النائب موقف معه فى أحد الدول، أن فى أحد الدول المجاورة، تعرض لموقف محرج حيث أخرج زملائه النواب جواز سفر دبلوماسي، وأنهوا اجراءاتهم، بينما ظل هو بجواز سفر عادى فى اجراءات عطلت سيره، رغم أنه ممثلًا لجمهورية مصر العربية، مقترحًا أن تكون هناك جوازات سفر مهمة فى مقر البرلمان للنواب، يستخدمها الأعضاء فى الوفود فقط، وتعود مرة أخرى للبرلمان".

وشدد العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: "أنا لا أطلب مطلب شخصى، وننأى بأنفسنا كنواب أن نطلب أى امتيازات، لكننى أتكلم عن شكل مصر فى العديد من الزيارات الخارجية الرسمية، والخارجية مفترض أن تكون أحرص منى على هذا الأمر، فأطلب منكم دراسته، ولو رأيتم أنه فى الصالح العام نفذوه".

وعقب السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أن هناك قرار جمهورى يحدد ٣ أنواع من جوازات السفر، وعلى سبيل الحصر الفئات التى يحق ليها حمله، وأنه لا علاقة للخارجية بها، ولكن الوزارة ستضع الأمر عين الدراسة والاعتبار، فرد النائب كريم درويش رئيس اللجنة، إن نواب اللجنة سيجتمعون من أجل وضع صيغة مناسبة لهذا الملف والنقاش فيه بشكل دقيق.