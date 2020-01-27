شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين إعلام البرلمان ونقابة الإعلاميين بسبب "ورقة عند الحمام".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون إنشائها، مشادات كلامية بين الحضور، واتهامات بإهدار المال العام.

المشادة الأولى بين نادر مصطفى أمين سر اللجنة والأعضاء جليلة عثمان وأسامة شرشر وجلال عوارة، حينما ألمح فى حديثه بما وصفه " شخصنة" الاجتماع من جانبهم لصالح النائب جلال عوارة، لكى يتمكن من الحصول على كارنية عضوية النقابة، بينما عقبوا بأنه هو الذى يسعى لإفساد الاجتماع لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين.

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ورد النائب جلال عوارة منفعلًا على النائب نادر مصطفى الذى وقف مسجلًا اعتراضه على ما وصفه بـ "شخصنة" الاجتماع لصالحه، قائلًا، : " إتفضل اقعد، أنا ليس لى علاقة، ولكن أنا شايفك وأنت معاهم عند الحمام وبتقرأ من الورقة اللى إدوهالك عشان تبوظ الاجتماع"، وأكملت النائبة جليلة: "أيوه واضح إن عندك مصلحة تبوظ الاجتماع لصالحهم"، فأشار النائب برفضه لهذا الحديث.

فيما أرجع رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة طارق سعدة عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى عدم وجود دعم مادى من الدولة أو مقر، لافتا إلى تقيدهم بنص المادة 9 لشروط العضوية بالنقابة الذى لا يمنحهم الحق بمنح الكارنية لإعلامى حتى لو عمره 90 عاما إلا بعد تقييده فى جدول تحت التمرين الذى ليس من حق المقيدين به حق الترشح أو الانتخاب، لتعقب النائبة جليلة عثمان مازحة، : " كده هتنعقدوا فى 2030".