رئيس النواب يهاجم الحكومة: "مش عارف مين الفقيه اللي بيقولهم يشرعوا كدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة لرؤية الحكومة في إعداد التشريعات التي ترسلها للبرلمان، خاصة على مستوى الصياغة التي تحتاج دائمًا لإعادة النظر، إبان مناقشة المادة الأول من تعديلات الحكومة على مشروع قانون هيئة السكة الحديد والمقدم في 3 مواد، ويرى أنه من الأصلح أن يقدم خلال مادة واحدة فقط لكي تتم صياغتها بشكل دقيق.

ولفت عبدالعال إلى أنه لا يعلم من أين يتم عمل هذه التشريعات في الحكومة سواء كان قسم التشريع أو غيره؟ّ!، قائلا: "هذا أمر يواجهنا، مثلما حدث أيضا في قانون التجارب السريرية، وهو بعد أن تمت مناقشته في البرلمان واعتراض رئيس الجمهورية عليه في عدد من البنود فتمت إعادته للنواب، ومن ثم يكون البرلمان محكومًا باللائحة في أن التعديلات المنظورة على المواد المعترض عليها فقط، إلا أننا نفاجأ بمشروع قانون كامل جديد مقدم من الحكومة رغم أن القانون بحوزة البرلمان وفق اعتراضات رئيس الجمهورية".

وأضاف عبدالعال: "مش عارف مين الفقيه اللي بيقولهم اعملوا كدا.. ولما نتكلم ناس بتزعل.. مش هتكلم أنا، لكن لا بد أن نعلم كيف نشرع ليس بهذه الطريقة".