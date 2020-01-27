طالبان تُسقطت طائرة تحمل جنودًا أمركيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات:
قالت حركة طالبان أفغانستان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنودًا أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد.
وأعلنت "طالبان" مقتل كل من كانوا على متن الطائرة، ومن بينهم ضباط أمريكيون كبار.
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