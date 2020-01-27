طالبان تُسقطت طائرة تحمل جنودًا أمركيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات:

قالت حركة طالبان أفغانستان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنودًا أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد.

وأعلنت "طالبان" مقتل كل من كانوا على متن الطائرة، ومن بينهم ضباط أمريكيون كبار.