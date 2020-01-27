هبطت مروحيات أمريكية في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، عقب تعرضها لهجوم صاروخي، مساء أمس الأحد، وفقاً لسبوتنك.
وقالت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، إن المروحيات الأمريكية هبطت هناك، حيث يعتقد أنها نقلت عددا من الجرحى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن المروحيات هبطت داخل مجمع السفارة وسطبغداد ومن ثم أقلعت مجددا وتجولت في المكان قبل أن تغادر.
وأشارت الشبكة إلى احتمال أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين، مع توارد أنباء عن وجود ما لا يقل عن 4 جرحى، من دون وجود إعلان
وأطلق مجهولون، مساء أمس الأحد، صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية في بغداد، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق المطعم.
ويعد هذا الهجوم، الخامس الذي يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من "قصف مجهول"... مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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