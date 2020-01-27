تضارب تصريحات المسؤولين حول تحطم طائرة في أفغانستان

تضاربت تصريحات المسؤولين في أفغانستان حول حادثة سقوط طائرة في مقاطعة غزني الشرقية، اليوم الاثنين، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية بأنها تابعة للخطوط الأفغانية "أريانا"، وفقاً لسبوتنك.

فقد أقرت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، بأن طائرة قد سقطت في مقاطعة غزني الشرقية، مضيفة أن سبب التحطم ما زال مجهولا.

وأكد نصرت رحيمي، الناطق بلسان الوزارة، أن الرحلة 358 تحطمت في منطقة سادوزاي في منطقة ديه ياك، بإقلم غزني، وفقا لشبكة "أريانا نيوز".

وأضاف المتحدث أن الطائرة تحطمت في منطقة تسيطر عليها طالبان.

وأكد النائب الثاني للرئيس الأفغاني محمد ساروار دانيش، تحطم الطائرة، فيما قال مصدر لـ"سبوتنيك" إنها كانت طائرة تابعة للجيش الوطني الأفغاني، ولكن وزارة الدفاع لم تعلق حتى الآن.

وأكد قائد شرطة غزني وسلطة المقاطعة أن الرحلة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية

"أريانا".

ونفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، اليوم الاثنين، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.

وقالت الشركة الأفغانية، في بيان، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام".

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وكان المتحدث باسم محافظ غزني، عارف نوري، قال، في تصريح لقناة "ون تي في" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية

تحطمت في منطقة ديه دياك بمحافظة غزني الاثنين"، لافتا إلى أن فريق التحقيقات في طريقه إلى موقع الحادث.

ونقلت "أريانا نيوز" عن مسؤولين

في برج مراقبة مطار هيرات، أن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفغانية كان على متنها 110 أشخاص، ومتجهة من هيرات إلى دلهي في الهند"، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان هناك ناجون منهم.

ومن جانبها نفت هيئة الطيران المدني الأفغاني وقوع أي حادثة تحطم لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية

"أريانا".

وقالت هيئة الطيران المدني الأفغاني، في بيان: "اليوم، تم نشر أخبار تحطم طائرة الخطوط الجوية أريانا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت القلق بين الناس في البلاد. وحتى الآن، لم يتم تأكيد وقوع حادثة طيران في البلاد، وجميع رحلات طيران أريانا سالمة".

وأكّدت هيئة الطيران المدني الأفغاني أنها تحقق في حادثة في مقاطعة غزني من دون أن توضح طبيعتها.

بينما أعلن مكتب حاكم مقاطعة غزني إن هناك طائرة تحطمت فعلا بولاية غزني ولكنها قد تكون مملوكة لشركة أجنبية، لافتا إلى أنه بسبب احتراق الطائرة بالكامل لم يتبين حتى الآن من هي الجهة المالكة لها.