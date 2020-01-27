بكين تؤكد قدرتها على هزيمة فيروس "كورونا"

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، قدرة الحكومة على السيطرة على انتشار وباء الالتهاب الرئوي الذي تسبب فيه فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونين: "حاليا الحكومة الصينية تتخذ إجراءات فعالة في إطار الوقاية من

الأوبئة، وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين الآخرين".

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وأضافت: " نحن واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة

الوباء في النهاية".

من جانبه أعلن مدير منظمة الصحة الدولية، تيدروس أدهانوم، أنه سيتوجه إلى بكين للقاء المسؤولين والخبراء الصينيين لبحث الوضع الصحي هناك.

هذا أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 قتيلا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.