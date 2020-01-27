الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة

بسط الجيش السوري، اليوم الاثنين، سيطرته على بلدات جديدة وطهرها من الإرهابيين قرب مدينة معرة النعمان، المعقل الأساسي لـ"جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي، وفقاً لروسيا اليوم.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش السوري حررت اليوم

بلدة معصران وقرية الصوامع بريف إدلب الجنوبي.

كانت وحدات من الجيش طهرت أمس بلدتي، معر شورين، والزعلانة، وقريتي، الغدفة، والدانا، بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها، لتصل القوات إلى

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الطريق الدولي حلب-حماة شمال مدينة معرة النعمان الاستراتيجية.

من جهة أخرى قال مصدر عسكري لوكالة "سانا"، إن "التنظيمات الإرهابية" في إدلب وغرب مدينة حلب تحضر لفبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش السوري ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق.

أكد المصدر أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين وجرائمهم.