بسط الجيش السوري، اليوم الاثنين، سيطرته على بلدات جديدة وطهرها من الإرهابيين قرب مدينة معرة النعمان، المعقل الأساسي لـ"جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي، وفقاً لروسيا اليوم.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش السوري حررت اليومبلدة معصران وقرية الصوامع بريف إدلب الجنوبي.
كانت وحدات من الجيش طهرت أمس بلدتي، معر شورين، والزعلانة، وقريتي، الغدفة، والدانا، بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها، لتصل القوات إلى
من جهة أخرى قال مصدر عسكري لوكالة "سانا"، إن "التنظيمات الإرهابية" في إدلب وغرب مدينة حلب تحضر لفبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش السوري ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق.
أكد المصدر أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين وجرائمهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.