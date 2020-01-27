اخبار العالم

الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بسط الجيش السوري، اليوم الاثنين، سيطرته على بلدات جديدة وطهرها من الإرهابيين قرب مدينة معرة النعمان، المعقل الأساسي لـ"جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي، وفقاً لروسيا اليوم.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش السوري حررت اليوم

بلدة معصران وقرية الصوامع بريف إدلب الجنوبي.

 

كانت وحدات من الجيش طهرت أمس بلدتي، معر شورين، والزعلانة، وقريتي، الغدفة، والدانا، بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها، لتصل القوات إلى

Advertisements
الطريق الدولي حلب-حماة شمال مدينة معرة النعمان الاستراتيجية.

 

من جهة أخرى قال مصدر عسكري لوكالة "سانا"، إن "التنظيمات الإرهابية" في إدلب وغرب مدينة حلب تحضر لفبركة هجوم كيميائي لاتهام الجيش السوري ودفعه إلى وقف عملياته في تلك المناطق.

أكد المصدر أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين وجرائمهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا