اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت

أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بيروت، اليوم الاثنين.

يأتي ذلك مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب لدراسة وإقرار موازنة عام 2020.

وتجمع عدد من المتظاهرين، قبل ظهر اليوم، في محيط ساحة "النجمة"، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل الساحة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.

ويناقش البرلمان مشروع الموازنة الذي أقرته حكومة سعد الحريري السابقة في جلسات تمتد اليوم وغداً الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب والوزراء، وذلك قبل حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد بدأ مناقشة موازنة عام 2020 في 18 سبتمبر الماضي في جلسات متلاحقة، وأقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للعام 2020 بعجز 0,6 بالمئة دون فرض أية ضرائب.