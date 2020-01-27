رئيس الوزراء اللبناني سيبقي على موازنة الحكومة السابقة



قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر.

وكان دياب قد تحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020.

وكانت الحكومة الجديدة قد تشكلت الثلاثاء الماضي من 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات للمرة الأولى برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة سعد الحريري السابقة التي قدمت استقالتها على خلفية الاحتجاجات المطلبية الشعبية.