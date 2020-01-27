هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد بلاغ بوجود قنبلة

أفاد تقرير إخباري روسي بأن طائرة ركاب كانت في رحلة من مدينة خاباروفسك جنوب شرقي روسيا إلى موسكو اضطرت إلى العودة إلى خاباروفسك بعد تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن خبير أمني محلي أن خبراء أمنيين فحصوا الطائرة، ولم يعثروا على أي أثر لوجود مواد متفجرة.

وأوضح المسؤول أن الطائرة كانت اضطرت للعودة بعد ساعة من الإقلاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة كانت تقل 262 راكباً وطاقماً من عشرة أفراد.