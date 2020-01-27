عملة بريطانية جديدة بمناسبة “بريكست”

كشفت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تحمل عبارة “السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم”، وتاريخ الخروج الموافق 31 كانون الثاني العام 2020.

وذكرت الحكومة أن نحو 3 ملايين قطعة معدنية ستوزع من المصارف ومكاتب البريد والمتاجر، اعتبارا من يوم الجمعة، على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

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وقال وزير المالية ساجد جاويد، خلال عرض الدفعة الأولى من العملات، إن “الانفصال عن الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في تاريخنا، وهذه العملة تؤذّن ببداية هذا الفصل الجديد”.

وبعد أكثر من 3 سنوات من الجدل المحتدم في شأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

والسبت، وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، مشيدا بما وصفه بـ”الفصل الجديد” في تاريخ بريطانيا.