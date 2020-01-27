الإمارات: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم، إننا "نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر"، مضيفاً "وتم توجيه دعوة للرئيس الجزائري لزيارة الإمارات"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أفادت مساء أمس الأحد، بأن "وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيزور الجزائر غدًا الإثنين".

وأصدرت الخارجية الجزائرية، بيانًا، قالت فيها: "يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة عمل إلى دولة الجزائر غدًا الاثنين".

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وسيعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن الوزارة، أن الزيارة تشكل فرصة للوزيرين الإماراتي والجزائري للتباحث "حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

ويحظى وزير الخارجية الإماراتي باستقبال من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.