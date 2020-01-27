كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يكشف حقيقة إصابة عامل صيني بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الأردنية، حقيقة إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية، إلى المملكة، بفيروس "كورونا".

وأشار عضو مجلس إدارة شركة العطارات الأردنية محمد المعايطة، إلى الاشتباه بحالة من فيروس "كورونا" لأحدث عامل التحق للعمل في المشروع.

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وفرضت وزارة الصحة، الحجر الصحي على عمال مشروع العطارات الصينيين والبالغ عددهم نحو ألفي شخص، بشكل "احترازي"، بالتعاون مع سفارة بلادهم، ومنعت دخول أو خروج أي عامل، حسبما جاء في بيان رسمي.

وأكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن الوزارة جهزت مستشفى للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس.