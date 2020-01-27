كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ليبية كانت في طريقها لتركيا بمطار معيتيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة ليبية كانت في طريقها إلى تركيا، اليوم الاثنين، اضطراريا بمطار معيتيقة بعيد إقلاعها، حسبما ذكرت قناة العربية.

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ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل بشأن الهبوط الاضطراري للطائرة الليبية، ومن المتواجد فيها.

وتعرض مطار معيتيقة للقصف الصارخي، من مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان استئناف حركة الملاحة الجوية.