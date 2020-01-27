كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. مقتل متظاهرين مع استمرار الاضطرابات المناهضة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة رويترز، أن مسلحون مجهولون قتلوا بالرصاص، اثنين من المحتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق، بعد أن بدأت قوات الأمن حملة على المظاهرات التي استمرت عدة أشهر ضد النخبة الحاكمة في البلاد.

أُصيب 75 متظاهرًا على الأقل، معظمهم بالرصاص الحي، في اشتباكات في الناصرية خلال الليل عندما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن الجسور في المدينة، حسبما ذكرت الشرطة ومصدر صحي.

وقال مراسلو "رويترز"، إن الاشتباكات استؤنفت، صباح اليوم الاثنين، في وسط بغداد فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وحسب الوكالة، قال مسؤولون أمنيون، إن المتظاهرين في الناصرية قتلا في وقت متأخر يوم الأحد على أيدي مسلحين مجهولين في أربع شاحنات صغيرة هاجموا معسكر الاحتجاج الرئيسي وأشعلوا النار في خيام المتظاهرين قبل أن يفروا من مكان الحادث.

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اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر، وسرعان ما تحولت إلى عنف. قامت قوات الأمن ومسلحون مجهولون بإطلاق النار على المتظاهرين. وقتل ما يقرب من 500 شخص في الاضطرابات.

بعد فترة هدوء في الاضطرابات في وقت سابق من هذا الشهر، استؤنفت المظاهرات في بغداد والمدن الجنوبية وسيطر المحتجون على ثلاثة جسور رئيسية في بغداد وصاموا على المعسكرات وحواجز الطرق في عدة مدن في الجنوب.

يطالب المتظاهرون بإزالة جميع الأحزاب والسياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واستئصال الفساد. لقد استجابت الحكومة بالعنف والإصلاح الجزئي. لقد أدان المجتمع الدولي العنف ولكنه لم يتدخل لوقفه.

بدأت عمليات قوات الأمن لإزالة معسكرات الاحتجاج بعد أن قال رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر يوم السبت إنه سيوقف مشاركة مؤيديه.