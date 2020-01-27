كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني: نساعد ماكرون في التعامل مع الاستفزازت التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في محاولة لتعزيز التحالف الدولي ضد الاستفزازات التركية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وسيلتقي رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" بالرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون "في باريس في 29 يناير لزيادة الروابط. نقلًا عن ناشونال هيرالد.

وأثال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي "برونو لو مير" متحدثًا إلى كاثيميريني، أن فرنسا لن تلتزم بأي مخالفات ضد اليونان أو قبرص، حيث تقوم تركيا بالتنقيب عن النفط في الغاز في المياه السيادية للجزيرة.

وأضاف لو ماير للصحيفة "لن يتم قبول تهديد واحد ضد الحقوق السيادية لليونان وقبرص، ولقد دعمت فرنسا والاتحاد الأوروبي بقوة أثينا ونيقوسيا ضد هذه التهديدات".

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وشعرت قبرص بالإحباط من إحجام الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد بإغراق الكتلة بملايين اللاجئين والمهاجرين الآخرين، عبر الجزر اليونانية.

ولم يصدر الاتحاد الأوروبي سوى عقوبات ميسرة، لكن جوزيب بوريل، مدير الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال إنه يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر صرامة، ولكن لم تكن هناك أي إشارة على أن هناك مسودات وسط مخاوف من أن تطالب تركيا بمياه بالقرب من الجزر اليونانية بموجب اتفاق مع ليبيا.

وبعد محادثات مع ماكرون، من المتوقع أن يسافر ميتسوتاكيس إلى بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل من بلجيكا، ممثلًا لرؤساء دول الاتحاد البالغ عددهم 28 رئيسًا، مع رغبة ميتسوتاكيس في أن يستعيدوا اليونان أمام تركيا.