كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بارنييه": الشركات لا تزال تواجه خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي،ميشيل بارنييه، اليوم الاثنين، بأنه لا تزال الشركات تواجه خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حافة الهاوية في نهاية العام بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح للتفاوض على علاقة تجارية في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال "بارنييه"، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: "هذا التفاوض ليس بالأمر المعتاد لأنه في نهاية هذا العام، تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة، إنه خيارها، إن تغادر الاتحاد الجمركي".

وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يكون الأمر كالمعتاد والوضع الراهن، وعلينا أن نواجه خطر حافة الهاوية، خاصة بالنسبة للتجارة".

وقد صرح رئيس الوزراء الايرلندي "ليو فارادكار" بأن الإتحاد الأوروبي سيكون له السلطة العليا في محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من المملكة المتحدة وتساءل عن الجدول الزمني لرئيس الوزراء بوريس جونسون للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. نقلًا عن وكالة رويترز.

وقال فارادكار، في مقابلة مع بي بي سي، بمقارنة الجانبين، وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي سيكون لديه "الفريق الأقوى" بسبب عدد سكانه وسوقه الأكبر.

Advertisements

وأوضح في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "الاتحاد الأوروبي هو اتحاد من 27 دولة عضو، وعدد سكاننا وسوق يبلغ عددهم 450 مليون شخص، والمملكة المتحدة ليست سوى دولة واحدة.

وعندما سئل عن هدف جونسون في الحصول على صفقة بحلول نهاية عام 2020، أجاب "سيكون من الصعب القيام بذلك".

وأضاف فارادكار إنه للحصول على صفقة تجارية، يتعين على المملكة المتحدة تقديم ضمانات قانونية بأنها لن تقوض الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي أنه يتعين على الجانبين الاتفاق على "مجموعة مشتركة من المعايير والتي يجب أن تكون عالية الجودة.

وقال إنه كان يخشى العام الماضي من أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن عقد اجتماع مع جونسون في أكتوبر كان بمثابة تقدم كبير.