كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تؤكد: قادرون على هزيمة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أنها ستتمكن من السيطرة على انتشار وباء الالتهاب الرئوي الذي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد.

وقالت السلطات الصينية، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المحلية: " نحن واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة الوباء في النهاية".

وأضافت: "حاليا الحكومة الصينية تتخذ إجراءات فعالة في إطار الوقاية من الأوبئة، وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين الآخرين".

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وكان مدير منظمة الصحة الدولية، تيدروس أدهانوم، قد أعلن أنه سيتوجه إلى بكين للقاء المسؤولين والخبراء الصينيين لبحث الوضع الصحي هناك.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 قتيلا، بينما ارتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 في جميع أنحاء الصين.