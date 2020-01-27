كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف منظمي الرحلات السياحية الروسية عن البيع إلى الصين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقف منظمي الرحلات السياحية الروسية عن بيع باقات العطلات إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا هناك ولم تُحضر سوى السياح الروس إلى الوطن، وفق ما قاله ديمتري جورين، نائب رئيس رابطة مشغلي الرحلات السياحية الروس، اليوم الاثنين.

وحسب وكالة رويترز، أضاف "جورين"، أن هذه الخطوة قد اتخذت بناء على توصية من Rosturizm ، وكالة الفيدرالية للسياحة الحكومية الروسية، حيث ارتفع عدد القتلى من الفيروس الجديد في الصين إلى 81 مع أكثر من 2740 شخص مصاب.

لروسيا، التي ليس لديها أي حالات مؤكدة للفيروس الجديد، رحلات جوية يومية مباشرة إلى العديد من المدن الصينية وعززت الرقابة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط الدخول.

وأكد "جورين" لـ"رويترز": "الجولات لا تباع لأن هناك تهديدا للسلامة. توقفت المبيعات يوم الجمعة."

وأشار "جورين"، إلى أن نحو 7 آلاف سائح روسي اشتروا عطلات سياحية لا يزالون في الصين حاليًا. وقال، إن نحو 6 آلاف منهم فى جزيرة هاينان والباقى على البر الرئيسى.

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كما قال "جورين"، إنه سيتم تعويض الروس عن الرحلات التي تم إلغاؤها، بينما سيتم تعويض الجزئين الذين سيتم إعادتهم من الصين في وقت مبكر.

وكما ذكرت وكالة أنباء "تاس"، قالت السفارة الروسية في الصين، اليوم الاثنين: "تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو من ووهان الأسبوع الماضي. من المعروف أن ما لا يقل عن 140 من الروس، 75 منهم طلاب، موجودون في ووهان وهوبى".

وكانت قد قالت السفارة الروسية في الصين يوم السبت إن موسكو تجري محادثات مع الصين بشأن إجلاء الرعايا الروس من مدينة ووهان الصينية ومقاطعة هوبي مركز تفشي الفيروس.

وقال منظم سلامة المستهلك يوم الأربعاء، إن روسيا تعمل على تطوير لقاح ضد سلالة فيروس كورونا.

ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وعاصمة مقاطعة هوبي، مقيدة فعليًا وتوجد قيود صارمة على الحركة في العديد من المدن الصينية الأخرى. يخضع جزء كبير من هوبى، التي يعيش فيها حوالي 60 مليون شخص، لقيود معينة على السفر.