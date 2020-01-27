كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين آخرين في زلزال تركيا المدمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الداخلية، سليمان صويلو، اليوم الاثنين أن عدد القتلى ارتفع إلى 39 من الزلزال الذي ضرب شرق تركيا يوم الجمعة فيما واصلت فرق الانقاذ البحث عن اثنين اخرين ظلوا تحت مبنى انهار.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في 35 قتيلا في مقاطعة إلزيج وأربعة في ملاطية المجاورة. وفقًا لـ "رويترز".

وقالت الحكومة، إن أكثر من 1600 آخرين أصيبوا، من بينهم 86 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، رغم أن أيًا منهم لم يكن في حالة خطيرة.

وكان الشخصان المتبقيان تحت بقايا مبنى في ايلازيج، على بعد حوالي 550 كم شرق أنقرة. وتم إنقاذ 45 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن في عملية البحث، التي كانت تنتهي مساء الأحد.

وحذرت السلطات السكان من دخول المباني المتضررة بسبب خطر الانهيار، والمزيد من الهزات الارتدادية، تاركةً الكثيرين بدون منزل في منطقة انخفضت فيها درجات الحرارة إلى -6 درجة مئوية (21.2 درجة فهرنهايت) صباح اليوم الاثنين.

وقام سويلو بتحديث عدد القتلى في حديثه للصحفيين في ايلازيج،، أن الحكومة ستقدم الدعم المالي لأولئك الذين تضررت منازلهم.

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وأضاف أنه سيتم بناء حوالي 1000 منزل مؤقت، وتستخدم الآن بعض المدارس والمساجد كملاجئ.

وصرح وزير التعمير "مراد كوروم" أن السلطات بدأت في هدم 22 مبنى مدمرًا في العزيج.

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من بناء حوالي 2000 منزل جديد في المقاطعة بحلول نهاية العام.

وتركيا لديها تاريخ من الزلازل القوي، وقُتل أكثر من 17000 شخص في أغسطس عام 1999 عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة مدينة إزميت، جنوب شرق إسطنبول.

وفي عام 2011، تسبب زلزال في مدينة فان الشرقية في مقتل أكثر من 500 شخص.