كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضارب الأنباء حول تحطم طائرة ركاب في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاربت الأنباء حول حادثة سقوط طائرة في مقاطعة غزني الشرقية بأفغانستان، اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، في مقاطعة غزني الشرقية، مضيفة أن سبب التحطم ما زال مجهولا.

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، إن الرحلة 358 تحطمت في منطقة سادوزاي في منطقة ديه ياك التي تسيطر عليها حركة طالبان، بإقلم غزني.

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ومن جانبها، نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.

وأشارت الشركة الأفغانية، إلى إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.