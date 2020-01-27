كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الخارجية: أسبانيا تعتزم إعادة مواطنيها من منطقة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل الحكومة الإسبانية مع الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الأسبان من منطقة ووهان الصينية وسط مخاوف من فيروس كورونا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الأسبانية، ارانشا جونزاليس لايا، اليوم الاثنين.

ووفقًا لوكالة رويترز، كتبت "جونزاليس لايا" على موقع التدوينات القصير "تويتر": "نحن نعمل ... مع قنصليتنا في بكين، والمسؤولين في الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 20 إسبانًيا في ووهان، وهوبى، مركز فيروس كورونا".

لم تقدم المزيد من التفاصيل.

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وقد قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعمل على منح الرعايا البريطانيين في مقاطعة هوبي خيار المغادرة، بعد يوم واحد من إعلان فرنسا أنها تتوقع إجلاء مئات من 800 مواطن من المنطقة.

وكان قد قال وزير الصحة الفرنسي، أجنيس بوزين للصحفيين يوم الأحد: "سيتم إعادة المواطنين الفرنسيين بالطائرة إلى فرنسا بموافقة السلطات الصينية. سيحدث هذا في منتصف الأسبوع. سيتعين على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي لتجنب انتشار الفيروس في فرنسا".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاحد، أنها ستقوم باجلاء أفرادها من قنصلية ووهان الى الولايات المتحدة وستقدم عددًا محدودًا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين الخاصين.