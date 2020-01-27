كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان.. المتظاهرون يلقون الحجارة على الشرطة بالقرب من البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى المتظاهرون اللبنانيون الحجارة والحواجز المعدنية على قوات الأمن التي أغلقت طريقا بالقرب من البرلمان، اليوم الاثنين، قبل مناقشة الميزانية في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة مالية عميقة، وفقًا لوكالة رويترز.

رفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالب تشمل حكومة مستقلة ومحاربة الفساد.

من المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية التي صاغتها لأول مرة حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر، بسبب الاحتجاجات.

أدخلت لجنة المالية والميزانية في البرلمان تغييرات منذ ذلك الحين. وقال رئيس الجلسة، إبراهيم كنعان، لـ"رويترز" يوم الجمعة، إن التوقعات الأخيرة كانت لميزانية عجز بنسبة 7٪ بدلاً من 0.6٪ المأمول أصلاً، مما يعكس الأزمة.

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وقد أطلقت قوات الأمن اللبنانية، مساء يوم السبت 25 يناير، قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين اقتحموا البوابة المؤدية إلى مقر الحكومة في العاصمة بيروت، كما استخدموا خراطيم المياه لتفريقهم.

هذا وأطلقت قوات الأمن اللبنانية، القنابل الصوتية وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين، الذين تمكنوا من فتح بوابة حديدية تؤدي إلى أحد مداخل مقر الحكومة، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وفي الاتجاه ذاته، قالت قوى الأمن الداخلي: إن "أفرادها تعرضوا لأعمال اعتداء وشغب"، وطلبت من المتظاهرين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم.