البحرية الملكية تطلق الرصاص.. وفاة مهرب للحشيش بطنجة وإصابة آخر وتوقيف ستة

علم “اليوم 24″، من مصدر مطلع، أن دوريتين للبحرية الملكية والدرك البحري، تدخلتا صباح اليوم الاثنين، في طنجة، بسواحل أشقار، لإحباط عملية تهريب المخدرات من السواحل المغربية، واضطر أحد عناصر دورية البحرية الملكية، إلى استعمال السلاح الوظيفي، مما أسفر عن وفاة أحد المهربين، وتم حجز طن ونصف من المخدرات.

وقال المصدر، إن إطلاق الرصاص تم خلال تنفيذ العملية الأولى المشتركة بين البحرية الملكية والدرك الملكي، لتوقيف زورق انطلق من شاطئ فندق روبرسون بأشقار، ونتج عن هذه العملية، بالإضافة إلى الوفاة، إصابة أحد المطلوبين، ليتم نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات، كما توقيف شخصين آخرين.

بينما تم تنفيذ عملية ثانية صباح اليوم الإثنين أيضا، من طرف دورية للدرك البحري، لتوقيف زورق آخر انطلق من قرب فندق أطلنتيك بأصيلة، وأسفرت العملية عن حجز طن من المخدرات، كما تم توقيف أربعة أشخاص.

ويندرج توقيف الزورق المذكور، بحسب المصدر ذاته، في سياق الجهود المكثفة لتعزيز إجراءات المراقبة الحدودية، ومكافحة كل أشكال التهريب، والاتجار الدولي في المخدرات، والمؤثرات العقلية.