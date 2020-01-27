"داعش" يهدد باستهداف إسرائيل في تسجيل صوتي جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عن بدء "مرحلة جديدة" تستهدف إسرائيل، وذلك في تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسمه، وتناقلته اليوم الإثنين حسابات "جهادية" على تطبيق تلغرام.

وقال المتحدث أبو حمزة القرشي في التسجيل ومدته أكثر من 37 دقيقة، إن زعيم التنظيم الجديد، أبا إبراهيم الهاشمي القرشي، "عزم... على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين".

وأضاف أنه "لا زالت عيون أجناد الخلافة في كل مكان على بيت المقدس"، متعهدًا بهجمات كبيرة "في قادم الأيام". ودعا التنظيم إلى إفشال "صفقة القرن".

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن التنظيم تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي ليخلف زعيمه السابق أبو بكر البغدادي، الذي قتل في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب في شمال غربي سورية.

وفقد التنظيم الإرهابي العام الماضي كافة المناطق التي سيطر عليها في سورية والعراق وطبق فيها قواعده المتشددة، إلا أن خلاياه النائمة لا تزال ناشطة في البلدين، كما في دول أخرى في المنطقة العربية وفي إفريقيا وآسيا.