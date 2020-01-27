تعرف على حقيقة إلغاء ألقاب سلطان عمان

الإثنين 27 يناير 2020

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أن سلطان عمان هيثم بن طارق قام بإلغاء جميع الألقاب الملحقة به، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد المسمى سلطان عمان فقط، وذلك في المخاطبات الرسمية والخاصة.



وتداولوا تعميما منسوبا لديوان البلاط، وُجه لوزراء السلطنة ومستشاريها، جاء فيه ”يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان“ .. وفق “إرم نيوز“.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذا التعميم المتداول، فيما لفت ناشطون عمانيون إلى أن التعميم لا يختص بالألقاب وإنها يتعلق بتسمية السلطان نفسه.

Advertisements

وقال الناشط العماني: ”حد فسّر التعميم بمزاجه والبعض صاير إمعة!! المؤسف أن بعضهم عمانيين وهم مواطنين والمفروض يكونوا على دراية أن التعميم لم يغير شيء سوى إسم سلطان البلاد في المخاطبات الرسمية والخاصة والمراسيم كما هو الحال سابقًا.

وبعد أسبوع من التاريخ المكتوب على التعميم المزعوم نشرت وكالة الأنباء العمانية ما يدل على عدم تغيير ألقاب السلطان حيث جاء في بيان نشرته تعبير ”جلالة السلطان المعظم.

وعين السلطان هيثم بن طارق خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بناء على اختياره، وذلك قبل وفاته في الـ 11 من يناير/كانون الثاني.