شاهد .. عمة زعيم كوريا الشمالي تظهر بعد إختفاء دام سنوات بسبب إعدام زوجها

الإثنين 27 يناير 2020

ظهرت عمة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الأحد، بعد غياب دام قرابة ستة سنوات منذ إعدام زوجها في حملة تطهير .



وكيم كيونغ، هي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل وقامت بدور بارز خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

واختفت كيم كيونغ هوي إلى حد كبير من المشهد العام منذ 2013، بعد أن أمر كيم جونغ أون بإعدام زوجها جانغ سونغ ثايك الذي كان يعد ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية في ذلك الوقت.

وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد كيم كيونغ هوي تجلس قرب كيم جونغ أون خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في بيونغ يانغ.

وبحسب رويترز، قال أوليفر هوثام مدير تحرير مؤسسة (إن.كيه نيوز) الإخبارية التي تتابع الأوضاع في كوريا الشمالية ومقرها سول إن ”كثيرين من مراقبي كوريا الشمالية كانوا يظنون أن كيم كيونغ هوي ذهبت للمنفى أو حتى قتلت عقب موت زوجها ولذلك فإن رؤيتها تظهر بجانب الزعيم بعد نحو ست سنوات مفاجأة بالتأكيد“.

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وكانت كيم كيونج هوي وزوجها في الماضي مركز قوة وشكلا نوعا من الوصاية في العالم السياسي لكوريا الشمالية وراء زعيمها الشاب المتقلب المزاج والذي تولى الحكم خلفا لوالده في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011 .

وقال هوثام إن عودة كيم كيونغ هوي للظهور في مكان بارز، تشير إلى احتفاظها أو على الأقل استعادتها لوضع مؤثر وراء الكواليس، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت اسمها بعد تشوي ريونغ هاي الرجل الثاني من الناحية الاسمية في كوريا الشمالية.

وأضاف “ جلوسها بجوار الزعيم مباشرة وذكر اسمها بعد تشوي ريونج هاي مباشرة، يشيران إلى احتمال أنها منحت منصبا جديدا مهما، ربما يكون تقديم المشورة لكيم كونغ أون بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية.

”وهذا يعيد أيضا للأذهان مدى غرابة وقسوة الوضع في كوريا الشمالية فبعد كل هذا تجلس بجوار الرجل الذي أمر بإعدام زوجها“.