وزير الخارجية الأمريكي يسعى إلى ضغط أقصى على إيران حول الملف السوري

الإثنين 27 يناير 2020

كتب الصحافي ماثيو بيتي في موقع صحيفة "ذا ناشيونال إنترست"، أن المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جيمس جيفري، سيسافر إلى بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة فتح جبهة جديدة من الضغط الاقتصادي على النفوذ الإيراني في سوريا.



"قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي تم تبنيه كجزء من الموازنة العسكرية لعام 2020، ينص على فرض عقوبات على قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري وقال إن المتشددين حيال إيران في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن حظوظهم تزداد ثم تنقص ثم تزداد في غمرة سلسلة متفجرة من الصدامات الأمريكية-الإيرانية في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

وحتى ترامب نفسه تراجع عن مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران. لكن وزارة خارجيته تستخدم الآن الحرب في سوريا لمواصلة حملة أهدأ من "الضغط الأقصى" ضد إيران قبل الانتخابات الرئاسية لهذه السنة.

وسبق لترامب أن هدد مراراً بمهاجمة إيران عسكرياً في حال ردت على العقوبات الاقتصادية. وأبلغ جيفري إلى صحافيين في وزارة الخارجية الخميس أنه سيناقش في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين، فرض عقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" و"قضايا اقتصادية أخرى على صلة بابقاء الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد".

وأشار الكاتب إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي تم تبنيه كجزء من الموازنة العسكرية لعام 2020، ينص على فرض عقوبات على قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري الواقع تحت سيطرة الأسد، وكذلك على الحكومات التي تساعد سوريا في إعادة الإعمار أو تقدم مساعدة للجيش السوري. وقد استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن في أوائل يناير لإسقاط مشروع قرار يخول إرسال مساعدات إنسانية من طريق معبرين تسيطر عليهما الولايات المتحدة، في محاولة واضحة لتعزيز سلطة الأسد. وذكّر جيفري بالفيتو الروسي في معرض شرحه "سبب الحاجة إلى بذل المزيد من العمل" للضغط على الأسد.

وأوضح الصحافي أن المسؤولين في إدارة ترامب يفضلون العقوبات لأنها "آمنة سياسياً وتدمر إيران بهدوء"، وفق ما يرى فيصل عيتاني نائب مدير مركز السياسة العالمية، الذي يقدم إيجازات بشكل متكرر للحكومة الأمريكية. ويضيف أن "ثمة بالطبع حدوداً لما يمكن أن تحققه سياسة الضغط الأقصى وأعتقد أن الفريق يتفهم أن حرباً هجومية على إيران وعلى وكلائها ستكون غير شعبية محلياً وكذلك بالنسبة إلى الرئيس)".

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وأشار إلى أنه سبق لترامب أن وافق على مواجهة عسكرية مباشرة ضد القوات الموالية لإيران في العراق، والتي تُوجت باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقد أسفر مقتل سليماني عن هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين في العراق نجم عنه إصابة عشرة جنود أمريكيين. وتراجع ترامب عن الدفع نحو مزيد من التصعيد".

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لعب دوراً رئيسياً في الدفع نحو مواجهة عسكرية مع إيران، وقيل أنه جعل من قتل سليماني مهمة شخصية له، وأن وزارته كانت تمضي نحو تأييد لعملية تغيير النظام.

وقد جمع بومبيو فريقاً من الصقور للتركيز على مواجهة النفوذ الإيراني في أنحاء المنطقة.

وعندما عين وزيراً للخارجية عام 2018، كان منصبا المبعوث الخاص لسوريا ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ، شاغرين. وقد ملأ بومبيو المنصبين في سياق حشده "الضغط الأقصى" على إيران، كما أنه أوجد مناصب جديدة للصقور.

ووظف بومبيو ثلاثة صقور من معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى هم جيمس جيفري وريتش أوتزن اللذين التحقا بفريق سوريا في أغسطس (آب) 2018، وديفيد شنكر بات مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في يونيو (حزيران) 2019.