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شكرا لقرائتكم خبر عن #اردوغان_الجبان .. خوف الرئيس التركي يثير سخرية واسعة على تويتر والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
أثار خوف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سخرية واسعة على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، خاصة بعد ظهور كلاب بوليسية وهي تقوم بتأمين قاعة لقاءه بالرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون .
وأجمع المغردون في هاشتاج "اردوغان جبان" على ان تخوف القياده التركية وتفتيشها لقاعة المؤتمرات بهذه الطريقة المهينة يدل على معرفة اردوغان انه مكروه وغير مرحب به في الجزائر او اي دولة عربية .
وأنتقد المدونون طريقة ظهور أردوغان بكلاب بوليسية خلال زيارته إلى الجزائر، فيما أرجع البعض ذلك إلى خوفه لمعرفته بإنه مكروه وغير مرحب به في أي دولة عربية .
فيما قال آخر "الخوف التركي يظهر علي اردوغان ورجاله في الجزائر لقد قامو بأهانة الامن الجزائري وشعبها بسبب خوفهم الزائد علي زعيم الارهاب اردوغان" .
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