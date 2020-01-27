مقتل متظاهر وإصابة 40 في اشتباكات وسط بغداد

قُتل متظاهر عراقي وأصيب نحو 40 آخرين، الإثنين، في مصادمات متفرقة بالعاصمة بغداد.



وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية إن مصادمات اندلعت بين القوات العراقية والمتظاهرين منذ الفجر بشكل متقطع، ما أسقط ضحايا جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع في ساحة الخلاني المكتظة بالمتظاهرين.

وأوضح متطوعون لإسعاف المصابين أن أغلبية الإصابات كانت في الرأس والعيون، لافتين إلى أنه يتم إسعاف بعض الجرحى في ساحة التظاهر، فيما يتم نقل الإصابات الخطرة إلى المستشفيات.

وشهد عدد من الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر انتشارا كبيرا للقوات الأمنية بعد اتساع رقعة الاضطرابات في المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية للشهر الرابع على التوالي.

وانطلقت مظاهرات احتجاجية بشوارع بغداد وعدد من المحافظات للتنديد بقيام جماعات مسلحة باقتحام ساحات التظاهر واستخدام الرصاص الحي وإحراق خيام الاعتصام، في ظل غياب أمني واضح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

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وشهدت ساحات الاعتصام في بغداد ومدن جنوب العراق توافد الآلاف من المتظاهرين الجدد الذين انضموا إلى المتظاهرين بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها هذه الساحات من قبل مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لسيطرتها.



ولم تنه عملية فض الاعتصامات في البصرة والهجمات المتواصلة على ساحات الاعتصام في بغداد والناصرية من قبل هذه المليشيات، الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب منذ أكثر من 100 يوم، فاللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة أكتوبر/تشرين الأول تستعد لتنظيم مظاهرات مليونية تطالب بحل البرلمان وإنهاء العملية السياسية والنفوذ الإيراني بشكل جذري في العراق.

وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتنظيم مظاهرة مليونية في بغداد وجنوب العراق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، إحصائية بعدد القتلى والجرحى خلال اليومين الماضيين في بغداد وذي قار والبصرة.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أنها "وثقت مقتل 12 متظاهرا منهم 9 في محافظة بغداد و3 في محافظة ذي قار".

كما أشارت إلى إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية منهم في محافظة بغداد 118، وفي محافظة ذي قار 78، وفي محافظة البصرة 34، مضيفة أن القوات الأمنية اعتقلت 89 متظاهرا في محافظتي بغداد والبصرة.

ودعت المفوضية الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف، مطالبة بضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان التي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.