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اكتشاف حقل غاز جديد في الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

اكتشاف حقل غاز جديد في الإمارات

وكالات

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات بالشارقة في دولة الإمارات تحت مسمى ”حقل محاني“ بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة في اليوم الواحد.

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ويشكل هذا الإعلان أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينيات.

وحسب وسائل إعلام، تم هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة (سنوك) وشريكتها الإيطالية ”إيني“ خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.

وجرى حفر بئر محاني-1 على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفا و597 قدما، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.

وذكرت المؤسسة أن بئر محاني-1، الواقع في منطقة الامتياز ”ب“، هو أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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