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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف حقل غاز جديد في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
وكالات
أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات بالشارقة في دولة الإمارات تحت مسمى ”حقل محاني“ بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة في اليوم الواحد.
ويشكل هذا الإعلان أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينيات.
وحسب وسائل إعلام، تم هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة (سنوك) وشريكتها الإيطالية ”إيني“ خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.
وجرى حفر بئر محاني-1 على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفا و597 قدما، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.
وذكرت المؤسسة أن بئر محاني-1، الواقع في منطقة الامتياز ”ب“، هو أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.
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