الجيش السورى يدمر تحصينات للإرهابيين غرب حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

واصلت قوات الجيش السوري- العاملة في حلب - عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية، ودمرت تحصيناتها في خطوط الاشتباك الأولى، اليوم الإثنين، في مناطق انتشارها بالريف الغربى لمدينة حلب، فيما تتابع تقدمها على محور "خان طومان " إلى الجنوب الغربى.



وذكرت وكالة الأنباء السورية- التي بثت النبأ، اليوم الإثنين، أن القوات نفذت هجمات بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد مقرات وتحصينات الإرهابيين غربي مدينة حلب، ودمرت خطوط تمركزهم الأولى، بالتوازي مع تقدم وحدات أخرى على محور "خان طومان" جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.

وأشارت إلى أن الجيش وسع مساحة عملياته ضد التنظيمات الإرهابية فى الريف الغربى، وتمكن من تدمير خطوط إمدادها وتحصيناتها وعدد من مقراتها في كل من: "الليرمون " و"الراشدين " و"البحوث " و"المنصورة " و"كفر حمرة " و"خان العسل " ومحيط "كفرناها" غرب مدينة حلب.