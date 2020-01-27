مصر.. الحكم بإعدام 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بإحالة أوراق 3 متهمين للمفتي العام؛ لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامهم شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية“، المتهم فيها 11 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

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وجاء حكم المحكمة بحق المتهمين: معتز مصطفى وأحمد عبدالمجيد ومصطفى محمود، وحددت المحكمة جلسة 31 آذار/مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وتعود تفاصيل القضية للفترة من 2016 حتى 2018، حيث تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية، وقيامهم بقتل عنصري شرطة بمديرية أمن محافظة الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما عقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر أثناء توليه منصبه، وأفراد حراسته.

كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين من الثالث حتى الأخير، تهم الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والانضمام لحركة ”حسم“ المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.