ركّز المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، على أنّ "قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني إلى جانب الحكومة والشعب السوري، حقّق سجلًا مشرقًا في مجال محاربة الارهاب، الأمر الّذي أدّى إلى استقلال سوريا والتخلّص من الإرهاب".
وأعرب خلال لقائه السفير السوري في طهران عدنان محمود، عن شكره للمسؤولين السوريين على "رسائل التعزية ومشاركة الشعب السوري الواسعة في مراسم تأبين سليماني"، مؤكّدًا "استمرار إيران بدعمها الشامل لسوريا، وأنّها ترحّب بأي خطوة تؤدّي إلى الحفاظ على الأراضي السورية وتعزيز سيادتها الوطنيّة وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة".
وأبدى عبد اللهيان أمله في أن "تتمّ تسوية أزمة إدلب الّتي حدثت نتيجة تواجد الإرهابيين في هذه المنطقة، وأن تعود هذه المحافظة الى حضن الشعب والسيادة الوطنية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد اللهيان: إيران تدعم سوريا وترحب بأي خطوة تحفاظ على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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