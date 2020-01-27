أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، أن "الرسائل التي تتضمن تفاصيل أفكار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ حول عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ تم إرسالها إلى قادة الدول المعنية وهي الولايات المتحدة و​الصين​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ لبحث "حماية السلام وحفظ الحضارة"، مشيراً الى انه " لم يتحدد بعد موعد عقد القمة ومكانها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف:ارسلنا رسائل لقادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لعقد قمة خماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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