اردوغان توجه إلى غامبيا بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجزائر

توجّه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى غامبيا، بعد اختتام زيارته الرسميّة إلى الجزائر.
وكان في وداع اردوغان لدى مغادرته المطار، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش.
ويرافق أردوغان في زيارته إلى غامبيا، عقيلته أمينة اردوغان ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، الطاقة فاتح دونماز، الدفاع خلوصي أكار، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، التجارة روهصار بكجان، رئيس جهاز الإستخبارات هاكان فيدان، متحدّث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.
وعقب زيارته إلى غامبيا، من المُقرّر أن يتوجّه اردوغان إلى السنغال، المحطة الأخيرة في جولته الإفريقية المستمرّة حتّى 28 كانون الثاني الحالي.
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