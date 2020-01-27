اردوغان توجه إلى غامبيا بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجزائر

توجّه الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى ​غامبيا​، بعد اختتام زيارته الرسميّة إلى ​الجزائر​.

وكان في وداع اردوغان لدى مغادرته المطار، نظيره الجزائري ​عبد المجيد تبون​، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى غامبيا، عقيلته أمينة اردوغان ووزراء الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، الطاقة فاتح دونماز، الدفاع ​خلوصي أكار​، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، التجارة روهصار بكجان، رئيس جهاز الإستخبارات هاكان فيدان، متحدّث ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

وعقب زيارته إلى غامبيا، من المُقرّر أن يتوجّه اردوغان إلى ​السنغال​، المحطة الأخيرة في جولته الإفريقية المستمرّة حتّى 28 كانون الثاني الحالي.