الخارجية العراقية : يتوجب على سلطات العراق توفير الأمن لكل الهيئات الدبلوماسية

أعربت وزارة الخارجية ​العراق​ية، عن "رفضها القاطع، واستنكارها للعدوان الذي استهدف سفارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ بالقصف ب​قذائف​ كاتيوشا"، معتبرة انه "يتوجب على سلطات العراق توفير الأمن لكل الهيئات الدبلوماسية"، مؤكدة أنها "حريصة أشد الحرص على حفظ حرمة جميع ​البعثات الدبلوماسية​ العاملة في العراق؛ وذلك التزاما ببنود اتفاقية ​فيينا​ لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع".

وأشارت في بيان، الى ان "العراق يؤكّد أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الاستراتيجية بين ​بغداد​ و​واشنطن​، التي تشهد ارتقاء على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين، كما أنّ السلطات الأمنيّة المعنيّة قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ممّا قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لقوى خارجيّة".