الصحة المصرية: لفرض الرقابة الصارمة على المطاعم الصينية منعاً لتسرب الكورونا

كشفت ​وزارة الصحة​ والسكان في مصر عن "شن حملات واسعة على ​المطاعم​ الصينية في مصر، لتأمين سلامة أغذية المصريين، بالتزامن مع انتشار "​فيروس كورونا​"، موضحةً أنه تم "تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليها بشكل صارم، منعا لتسرب وباء كورونا إلى البلاد، والتأكد من آليات طهي الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم، وأن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن، وسيتم التفتيش الكامل على جميع العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية، وكذلك مراجعة ضوابط عمل العاملين الصينيين والكشف عن المشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس كورونا"، موضحةً أنه "سيتم تحويل الحالات المصابة بكورونا إلى غرف العزل و​المستشفيات​ التي تقوم بعلاج هذه النوعية من الحالات".

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